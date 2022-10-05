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Son dakika haberi! Samsun'da FETÖ'den gözaltı sayısı 7'ye çıktı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Samsun'da FETÖ'den gözaltı sayısı 7'ye çıktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltı sayısı 7'ye çıktı.

Samsun'da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltı sayısı 7'ye çıktı. ByLock kullandığı tespit edilen ve Çorum'da yakalanan yabancı uyruklu diş hekimi Samsun'a getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı, örgütün düzenlemiş olduğu protesto eylemine katıldığı, haklarında örgütsel faaliyetleri olduğuna dair ifade bulunduğu, örgüte müzahir dernek üyelikleri bulunduğu, Bank Asya'da hesap açarak örgüt liderinin talimatından sonra bankada işlem yaptığı' tespit edilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde 6 FETÖ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Firarda olan 2 kişiden biri olan ve ByLock kullandığı tespit edilen Türkmenistan uyruklu Diş Hekimi D.M. de Çorum'da yakalanarak KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun'a getirildi. Operasyon çerçevesinde gözaltı sayısı 7'ye çıkmış oldu.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Operasyon Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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