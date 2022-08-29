Son dakika haberi! Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 yabancıya gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, geçmiş dönemde örgüt içerisinde faaliyet gösterenlerin tespit edilmesi ve üyelerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucu açık kimlik bilgileri ile adresleri tespit edilen 7 Irak, 1 Suriye uyruklu toplam 8 şüpheliye yönelik 8 adreste bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde saat 06.30'da yapılan operasyonda 8 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN