Son dakika haberi... Samsun'da 17 uyuşturucu olayında 26 şahıs gözaltına alındı

SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Samsun'da son 3 hafta içinde meydana gelen 17 uyuşturucu olayında 26 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde; 11 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında toplam 17 uyuşturucu olayında 26 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 5 bin 12 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 520 gram metamfetamin, 157 gram kubar esrar maddesi, 488 adet dolu makaron ve 237 şişe sahte alkol ele geçirildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa