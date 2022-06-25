Son dakika haberi | Samandağ'da trafik polisleri, motosiklet sürücülerine bilgilendirme yaptı - Haberler

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Son dakika haberi | Samandağ'da trafik polisleri, motosiklet sürücülerine bilgilendirme yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Samandağ'da trafik polisleri, motosiklet sürücülerine bilgilendirme yaptı

Son dakika haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde trafik polisleri, motosiklet sürücülerine bilgilendirme çalışması yaptı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde trafik polisleri, motosiklet sürücülerine bilgilendirme çalışması yaptı.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, motosiklet sürücülerine tek tek durdurarak trafik kurallarına uymanın ve kask gibi ekipmanları kullanmanın emniyet ve can güvenliği açısından önemini anlattı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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