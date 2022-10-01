Son dakika haberi... Salihli'de uyuşturucu operasyonu 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler... Manisa'nın Salihli ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa'nın Salihli ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa'nın Salihli ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından bir eve baskın düzenlendi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 124,62 gram esrar maddesi, 6,02 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden A.A. (31) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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