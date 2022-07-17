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Son dakika haberi | Sakarya'ya şehit ateşi düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gelişmesine göre Sakarya'ya şehit ateşi düştü Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe-Kilit Harekatında Sakaryalı Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit oldu.

Sakarya'ya şehit ateşi düştü

SAKARYA - Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe-Kilit Harekatında Sakaryalı Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit oldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi'nde ikamet eden Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Acı haber, şehidin Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Civelek'in nişanlı olduğu ve Eylül ayında evleneceği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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