Son dakika haberi! Sakarya'da yasadışı kenevir operasyonu: 1 gözaltı - Haberler

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Son dakika haberi! Sakarya'da yasadışı kenevir operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Sakarya'da yasadışı kenevir operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika habere göre Sakarya'nın Pamukova ilçesinde jandarma ekiplerince 1 şahsın gözaltına alındığı kenevir operasyonunda 62 kök kenevir ile uyuşturucu-uyarıcı madde ele geçirildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde jandarma ekiplerince 1 şahsın gözaltına alındığı kenevir operasyonunda 62 kök kenevir ile uyuşturucu-uyarıcı madde ele geçirildi.

Pamukova ilçesi Teşvikiye Mahallesinde ikamet eden kişinin kenevir yetiştirdiği bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. 47 yaşındaki B.İ.'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramalar neticesinde; boyları 20 ila 50 santimetre arasında değişen 62 kök kenevir bitkisi ile iki sigara kutusu içerisinde 40 adet fişek diye tabir edilen uyuşturucu-uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan B.İ. işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edilecek. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Pamukova Sakarya Kenevir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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