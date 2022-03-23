Son dakika: Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Haberler

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Son dakika: Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı Sakarya'da uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 3 ilçede gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

SAKARYA - Sakarya'da uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 3 ilçede gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerinde düzenlenen operasyonla şüpheli N.D., S.T., S.Y.,Ö.O., H.K., C.A.,M.K., ve C.A. yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarındaki aramada ise 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 148,36 gram esrar, 485 gram sentetik uyuşturucu, 12.14 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Son dakika: Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika: Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika: Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika: Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika: Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika: Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika: Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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