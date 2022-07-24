Son dakika haberi! Sakarya'da otomobil fındık bahçesine uçtu: 2 yaralı Son dakika haberi: Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, fındık bahçesine uçtu. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, fındık bahçesine uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Boztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat K. yönetimindeki 34 NT 5023 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak fındık bahçesine uçtu. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Sedat A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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