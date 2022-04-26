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Son dakika haberi | Sakarya'da kamyon ile otobüs çarpıştı, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Sakarya'da kamyon ile otobüs çarpıştı, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi

Son dakika haberler: Sakarya'nın Söğütlü ilçesi D 650 Karayolu'nda şehir içi yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

SÖĞÜTLÜ, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Söğütlü ilçesi D 650 Karayolu'nda şehir içi yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza, Söğütlü ilçesi D-650 Karayolu Rüstemler Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana geldi. 16 U 8051 plakalı kamyon ile 54 J 2561 plakalı şehir içi yolcu otobüsü çarpıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Söğütlü, Sakarya, 3. Sayfa, Haberler

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