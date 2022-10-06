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Son dakika haberi | Sakarya'da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

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Son dakika haberi | Sakarya'da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Son dakika haber: Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu neticesinde 11 kilogram esrar ile 13 kök yasadışı ekimi yapılmış kenevir ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu neticesinde 11 kilogram esrar ile 13 kök yasadışı ekimi yapılmış kenevir ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Hendek ilçesi Yarıca Mahallesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu çerçevesinde; bir şahsın adresinde gerçekleştirilen aramalarda yaklaşık 11 kilogram esrar ile 13 kök yasadışı ekimi yapılmış kenevir ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen suç unsuru malzemelere el konulurken, şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Sakarya Hendek 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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