Son dakika haberi: Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Son dakika haber... Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynarca ilçesi Kandıra sapağında akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kandıra istikametine seyir halinde olan L.C. idaresindeki 41 N 0253 plakalı otomobil ile Kaynarca istikametine seyir halinde olan G.M.K. idaresindeki 34 CVZ 251 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ve otomobillerde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title