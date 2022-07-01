Son dakika haberi | Sahte "iddaa" kuponuyla dolandırıcılık yapan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler

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Son dakika haberi | Sahte "iddaa" kuponuyla dolandırıcılık yapan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Sahte 'iddaa' kuponuyla dolandırıcılık yapan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde kazanılmış görünümlü sahte 'iddaa' kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde kazanılmış görünümlü sahte 'iddaa' kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, sosyal medya hesaplarını kullanan kişilerin, kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıklarını belirledi.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma ile şafak operasyonunda gözaltına alınan yaşları 18 ile 30 yaş arasında değişen Ahmet Ö., Eyüphan A., Barış C., Mutlu D., Can M., Korkut Y., Birkan K., Fatma Ç. ve Hatice E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Kozan Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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