Son dakika haberi: Sahte altın satan 2 şüpheliyi kamera görüntüleri ele verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Sahte altın satan 2 şüpheliyi kamera görüntüleri ele verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Sahte altın satan 2 şüpheliyi kamera görüntüleri ele verdi

Son dakika haberi... Antalya'da bir şahsa sahte altın satarken kameralara yakalanan 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da bir şahsa sahte altın satarken kameralara yakalanan 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde 2 kişi, sahte altın bileklik satarak G.Ö. isimli şahsı dolandırdı. Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayete konu olayı gerçekleştirenlerin E.Ş. ve S.Ş. olduğunu belirledi. 7 Mayıs Cumartesi günü yakalanan 2 zanlının dolandırıcılık başta olmak üzere birçok suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler bugün

adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dolandırıcılık, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title