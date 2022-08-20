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Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: " Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi...

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: ' Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi...

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca: " Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı"

Sağlık Bakanı Koca: " Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mardin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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