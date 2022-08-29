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Son dakika haberi... Rusya: "Ukrayna ordusunun Herson ve Mıkolayiv'deki saldırı girişimleri başarısız oldu"

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Rusya: 'Ukrayna ordusunun Herson ve Mıkolayiv'deki saldırı girişimleri başarısız oldu'

Son dakika 3. sayfa haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun, Herson ve Mıkolayiv bölgelerindeki saldırı girişimlerinin başarısız olduğunu duyurarak, bu taarruzlar sırasında Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun, Herson ve Mıkolayiv bölgelerindeki saldırı girişimlerinin başarısız olduğunu duyurarak, bu taarruzlar sırasında Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmak için aralıklarla karşı saldırılarını sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun Herson ve Mıkolayiv bölgelerine saldırılar düzenlediği ancak Rus ordusu tarafından bu saldırıların püskürtüldüğü aktarıldı.

"Düşmanın saldırı girişimi sefil bir şekilde başarısız oldu"

Açıklamada, Ukrayna ordusunun söz konusu saldırılarda ağır kayıplar verdiği belirtilerek, "Çatışmalar sırasında 26 Ukrayna tankı, 23 piyade savaş aracı, 9 diğer zırhlı savaş aracı imha edildi. Ayrıca 2 Su-25 saldırı uçağı düşürüldü. Düşmanın insan gücündeki kayıpları 560'tan fazla askeri personele ulaştı" ifadeleri kullanılarak, "Düşmanın saldırı girişimi sefil bir şekilde başarısız oldu" denildi.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusuna işgal edilen toprakların yeniden kazanılması için taarruz emiri verdiğini açıklamıştı. Batılı medya kuruluşları da Ukrayna ordusunun güney cephesi komutanlığına dayandırdığı bilgilerde Ukrayna ordusunun geçtiğimiz pazartesi günü bazı bölgelerde taarruzlar başlattığını aktarmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna Herson Rusya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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