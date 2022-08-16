Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Rusya Savunma Bakanlığı: "Kırım'daki mühimmat deposunda yaşanan patlamanın nedeni sabotaj"

Son dakika haberi... Rusya Savunma Bakanlığı: 'Kırım'daki mühimmat deposunda yaşanan patlamanın nedeni sabotaj'

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberler: Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından yaptığı açıklamada, "Patlamanın nedeni sabotaj" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından yaptığı açıklamada, "Patlamanın nedeni sabotaj" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın Canköy yerleşim alanı kırsalındaki Mayskoye köyü yakınlarında bulunan Rus askeri birliğinin geçici mühimmat deposunda yaşanan patlamayla ilgili detayları paylaştı. Mühimmat deposundaki patlamanın, Ukrayna tarafından yapılan saldırı sonucu meydana geldiğini doğrulayan bakanlık, durumu "sabotaj olarak nitelendirdi. Bakanlık ayrıca ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "16 Ağustos sabahı Cankoy yerleşimi yakınlarındaki askeri depo, sabotaj sonucunda hasar gördü. Askeri depodaki patlama sırasında elektrik iletim hatları, elektrik santrali, demiryolu hattı, konut binaları ve bazı sivil altyapı alanlarında da hasar meydana geldi" ifadelerini kullandı. Açıklamanın sonunda, ciddi bir yaralanmanın bulunmadığı ve patlamanın yol açtığı enkazın kaldırılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Rusya Kırım 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title