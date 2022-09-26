Son dakika haberleri... Rusya'nın İjevsk kentinde okula düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi öldü 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'ndeki İjevsk kentinde bir okula kimliği belirsiz kişinin düzenlediği silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'ndeki İjevsk kentinde bir okula kimliği belirsiz kişinin düzenlediği silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Udmurtya bölgesinde bulunan İjevsk kentindeki 88 numaralı okula kimliği belirsiz bir kişi silahlı saldırı gerçekleştirdi. Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, öğrenci ve öğretmenler okuldan tahliye edildi. Saldırganın intihar ettiği belirtildi. Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre, saldırıda 2'si güvenlik görevlisi, 2'si öğretmen, 5'i öğrenci olmak üzere 9 kişinin öldüğü belirtildi. Yaralıların da bulunduğu kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. 3. Sayfa Kaynak: AA / Dmitri Chirciu Rusya 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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