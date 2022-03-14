Son dakika haberi! Rusların vurduğu Mariupol'de 2 bin 500 kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Rusların vurduğu Mariupol'de 2 bin 500 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Rusların vurduğu Mariupol'de 2 bin 500 kişi öldü

Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestovych, Mariupol'a yönelik bombardımanda 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestovych, Mariupol'a yönelik bombardımanda 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'nın güneyinde bulunan Mariupol'e yönelik saldırısında can kaybı açıklandı. Ukrayna Devlet başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestovych, Mariupol bombardımanında 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Ordumuz, orada başarılı oluyor. Dün, Mariupol'de bir başka saldırıyı önledi. Ruslar, şehirden dışarı püskürtüldü" ifadelerini kullandı.

Arestovych, "Resmi verilere göre 2 bin 500 kişi hayatını kaybetti" dedi. - MARIUPOL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mariupol, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title