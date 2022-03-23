Son dakika haberi: Rus turistlerin otobüste unuttuğu 8 bin dolar için Büyükşehir Belediyesi ve polis alarma geçti

ANTALYA (İHA) - Antalya'da tatil yapan Rus turistler içerisinde 8 bin dolar ve elektronik eşya bulunan çantayı otobüste unuttu. Çantasına Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının devreye girmesi ve otobüs şoförünün dikkati ve polis ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonrasında kavuşan turist, "Şoför arkadaşıma çok teşekkür ederim. Ben Türkiye'nin böyle olduğunu düşünmüyordum, Rusya'da olsam bu çantayı bulamazdım" dedi.

Olay, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Gürsu-Varsak seferini yapan 07 AAU 664 plakalı KC35A hat numaralı otobüs içerisinde akşam saatlerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, kısa bir süre önce Antalya'ya gelen 6 kişilik Rusya uyruklu turist, Hurma'dan bindikleri otobüse Altınova'da bulunan bir alışveriş merkezinin durağında indi. Turistler bir süre sonra yanlarında bulunan ve içerisinde 8 bin dolar, tablet, kulaklık ve elektronik eşyaların bulunduğu çantayı otobüste unuttuklarını fark etti.

Polislerden yardım istedi

Bunun üzerine turistler yakında bulunan bir polise giderek durumu anlatıp yardım istedi. Polis ekibi durumu merkeze bildirdi. Emniyet yetkilileri Antalya Ulaşım Daire Başkanlığı ile iletişime geçerek turistlerin ifadesi doğrultusunda otobüs şoförü İsmail Biçer'e ulaştı. Biçer ise önceden unutulduğunun farkına vararak yanına aldığı çantayı, depolama durağında kendisini bekleyen polis ekiplerin teslim etti.

Çantayı almaya otobüs ile geldiler

Turistler çantalarının bulunduğunu haberini alarak bindikleri otobüs ile birlikte varsak otobüs durağına geldi. Burada tek tek sayılan 8 bin dolar (yaklaşık 118 bin TL) ve diğer eşyalar teslim edildi.

"Böyle hızlı bir çalışma görmedim"

Polislere ve şoföre teşekkür eden Rus turist Viktor Polovinko, "Çok memnun kaldık. Böyle hızlı bir çalışma görmedim, yarım saatte çantam bulunarak teslim edildi. Her şeyimi aldım. Şoför arkadaşıma çok teşekkür ederim. Ben Türkiye'nin böyle olduğunu düşünmüyordum, Rusya'da olsam bu çantayı bulamazdım" dedi.

"Biz Antalya ulaşım olarak bir lira da olsa bir milyon EURO da miktar fark etmeksizin sahiplerine teslim ediyoruz"

Şoför İsmail Biçer ise, "Akşam saatlerinde 6 tane yabancı uyruklu arkadaş araca bindi. Daha sonra seferimin sonuna doğru ulaşım tarafından arandım. Çanta dikkatimi çekti. Bende çantayı alarak güvenli bir yere koydum. Daha sonra polislere ve belediye görevlilerine teslim ettim. Biz Antalya ulaşım olarak bir lira da olsa bir milyon EURO da miktar fark etmeksizin sahiplerine teslim ediyoruz. Bu konuda hassas davranıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA