Son dakika haberi! Rus Su-25 savaş uçağı, Ukrayna'nın askeri depolarını imha etti
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler... Rusya'ya ait Su-25 savaş uçağı, Ukrayna ordusuna ait askeri depoları vurdu.
Rusya'ya ait Su-25 savaş uçağı, Ukrayna ordusuna ait askeri depoları vurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Su-25 tipi savaş uçağının Ukrayna kuvvetlerine ait askeri depoları imha ettiği bildirildi. - MOSKOVA
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
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