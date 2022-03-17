Son dakika haberi! Rus Su-25 savaş uçağı, Ukrayna'nın askeri depolarını imha etti - Haberler

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Son dakika haberi! Rus Su-25 savaş uçağı, Ukrayna'nın askeri depolarını imha etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Rus Su-25 savaş uçağı, Ukrayna'nın askeri depolarını imha etti

Son dakika haberler... Rusya'ya ait Su-25 savaş uçağı, Ukrayna ordusuna ait askeri depoları vurdu.

Rusya'ya ait Su-25 savaş uçağı, Ukrayna ordusuna ait askeri depoları vurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Su-25 tipi savaş uçağının Ukrayna kuvvetlerine ait askeri depoları imha ettiği bildirildi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Rusya, Savaş, su, 3. Sayfa, Haberler

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