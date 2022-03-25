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Son dakika haberi... Rus Korgeneral Ukrayna'da öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Rus Korgeneral Ukrayna'da öldürüldü

Son dakika haberleri: Ukrayna ordusu, Rus ordusunun güney askeri bölgesi 49. Kombine Birliği Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev'in Herson'daki çatışmalar sırasında öldürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna ordusu, Rus ordusunun güney askeri bölgesi 49. Kombine Birliği Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev'in Herson'daki çatışmalar sırasında öldürüldüğünü açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar 30. gününde devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde bulunan Herson kentinin Chornobayivka bölgesindeki çatışmalarda, Rus ordusunun güney askeri bölgesi 49. Kombine Birliği Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev'in öldürüldüğü açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna ordusu 6 Rus general ve Karadeniz Donanması komutan yardımcısının çatışmalarda öldürüldüğünü açıklamıştı. - HERSON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Herson, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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