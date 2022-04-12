Son dakika haberi! Rus askerlerinin çekildiği Gostomel'de geriye bir enkaz kaldı

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Kiev yakınlarında bulunan Gostomel kentinden çekilmesinin ardından bölgede meydana gelen yıkım görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Rus güçlerinden temizlenen bölgelerde savaşın izleri ortaya çıkıyor. Ukrayna'nın Rus saldırılarından en çok etkilenen bölgelerinden biri olan Gostomel kentinde de Rus askerinin çekilmesinin ardından meydana gelen yıkım görüntülendi. Ağır bombardımana maruz kalan kentte çok sayıda yerleşim yeri hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, Ukrayna güçleri şehirde arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. - GOSTOMEL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa