Son dakika haberi... Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberi... Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama

Bir son dakika haberine göre Rize'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Rize'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Rize merkezde durdurduğu bir araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramada 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 7 adet şarjör ele geçirildi. Aracında ruhsatsız tabanca bulunan A.S. ve M.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan M.E. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title