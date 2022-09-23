Son dakika haberi | Rize'de durdurulan bir araçtan 15 adet ruhsatsız silah yakalandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Rize'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 15 ruhsatsız silah yakalanırken, 2 kişide gözaltına alındı. Rize'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 15 ruhsatsız silah yakalanırken, 2 kişide gözaltına alındı. Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada, aracın arka lastiklerinin aks kesişiminde gizlenmiş olan torbalar içerisinde toplamda 15 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, .diğeri serbest bırakıldı. - RİZE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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