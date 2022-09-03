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Son dakika 3. sayfa: Riva'daki TFF Binası'na silahlı saldırı olayında gözaltına alınan 3 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye...

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa haberine göre Riva'daki TFF Binası'na silahlı saldırı olayında gözaltına alınan 3 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Riva'daki TFF Binası'na silahlı saldırı olayında gözaltına alınan 3 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türkiye Futbol Federasyonu Asayiş Şube Müdürlüğü 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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