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Son dakika haberi... Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olduğu iddia edilen Mehmet Gezer adliyeye getirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olduğu iddia edilen Mehmet Gezer adliyeye getirildi

Son dakika 3. sayfa haberi... Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen saldırının planlayıcısı olduğu iddia edilen Mehmet Gezer, Ankara Adliyesine getirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen saldırının planlayıcısı olduğu iddia edilen Mehmet Gezer, Ankara Adliyesine getirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye binası yanı ile PTT binası önünde 2013'te gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü. Saldırının planlayıcısı olduğu iddia edilen Gezer'in Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM şubede işlemleri tamamlanarak sağlık kontrolünün ardından savcılık huzurunda ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

Saldırının talimatını veren Gezer, uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu ABD'den 1 Temmuz'da İstanbul'a ABD'li görevlilerce getirilmiş ve TEM şube görevlileri tarafından teslim alınmıştı. Gezer, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' gibi muhtelif 17 suçtan ise ulusal düzeyde aranıyordu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Gezer TEM Otoyolu Ankara Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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