Son dakika haberi | Rektör Çomaklı'dan yangın açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, dün üniversite yemekhanesinde meydana gelen yangınla ilgili olarak yaptığı açıklamada yemekhanenin en kısa sürede hizmet vereceğini söyledi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, dün üniversite yemekhanesinde meydana gelen yangınla ilgili olarak yaptığı açıklamada yemekhanenin en kısa sürede hizmet vereceğini söyledi.

Prof. Dr. Çomaklı açıklamasında, "Üniversitemiz yemekhanesinin çatısında medyana gelen yangın; küçük ölçekli maddi hasar meydana getirmiş, herhangi bir can kaybına ya da yaralanmaya sebep olacak boyuta ulaşmamıştır.

Yangın ihbarını alan üniversitemizin ilgili birimleri başta olmak üzere şehrimizin tüm ekipleri ivedi bir şekilde harekete geçmiş ve yangın büyümeden kontrol altına alınmış, ardından da gerekli soğutma işlemleri yapılmıştır.

Erzurum Valiliğimizin tüm birimlerine, hem olaya anında müdahale etmeleri hem de cansiparane çalışmaları nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyemizin itfaiye ekipleri ile onlarla omuz omuza vererek yangını kısa sürede etkisiz kılan ilçe belediyelerimize, DHMİ, UMKE, AFAD ve TOMA ekiplerimize ve sahada olan üniversitemizin ilgili birimlerine göstermiş oldukları üstün çabadan dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Devletimizin büyüklüğü bu talihsiz olayı hızlı bir şekilde kontrol altına almamıza, oluşan birlik ve beraberlik ruhu da teselli bulmamıza yardımcı oldu. Nice anılara ev sahipliği yapan yemekhanemiz, en kısa sürede kaldığı yerden öğrencilerimize hizmet vermeye devam edecek" diye konuştu. - ERZURUM