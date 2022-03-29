Reçel yapmak için refüjde turunç toplayan kadınlara otomobil çarptı: 3 ölü

ADANA - Adana'da 3 kadın reçel yapmak için ağaçlardan turunç topladığı sırada kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan kadınlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjde bulunan 3 kadın yolun karşı tarafına savrulduğu sırada, karşı yönden gelen başka bir otomobilin altında kaldı. Kazada 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nilüfer Kanat, Birsen Sonkur ve Özler Büyükmazı reçel yapmak için refüjde bulunan ağaçlardan turunç toplamaya başladı. Kadınlar turunç topladığı sırada, M.K.A, kullandığı 01 ERH 65 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak kadınlara çarptı. Çarpanın etkisiyle kadınlar yolun diğer şeridine savruldu. Karşı taraftan gelen S.D, kullandığı 06 BMV 149 plakalı otomobil yola savrulan kadınlardan birine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri 3 kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından kadınların cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.