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Son dakika haberi | Polonya'da kömür madeninde ikinci patlama: 10 kayıp

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Polonya'da kömür madeninde ikinci patlama: 10 kayıp

Son dakika haberi... Polonya'nın güneyinde bulunan Borynia-Zofiowka madeninde meydana gelen şiddetli patlamanın ardından 10 madenci ile iletişim kesildi.

Polonya'nın güneyinde bulunan Borynia-Zofiowka madeninde meydana gelen şiddetli patlamanın ardından 10 madenci ile iletişim kesildi.

Polonya'nın güneyinde bulunan Borynia-Zofiowka madeninde yerel saatle 03.40'ta şiddetli bir patlama ve metan gazı salınımı meydana geldi. Kömür madeni yetkilileri, patlamanın yerin yaklaşık 900 metre derinliğinde yaşandığını söyledi. Maden sahibi Jastrzebska Spolka Weglowa şirketi kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, bölgede 52 işçinin bulunduğunu ve 42 işçinin olay yerinden çıktığını söyledi. Kaza sonrası iletişimin kesildiği 10 işçi için ise, 12 kişilik bir kurtarma ekibinin operasyon başlattığı ifade edildi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki kaza ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maden bölgesinden "yine yıkıcı bir haber" ifadelerini kullandı. Başbakan Morawiecki, dualarının kayıp madenciler ve yakınları ile olduğunu da belirtti.

Çarşamba günü Pniowek madeninde yaşanan metan gazı patlamasında, 5 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi yaralanmış ve 7 kişi de kaybolmuştu. Arama çalışmaları 7 kurtarma görevlisinin yaralanmasının ardından dün askıya alınmıştı. Patlamaların yaşandığı 2 maden işletmesinin de Jastrzebska Spolka Weglowa Şirketi'ne (JSW) ait olduğu öğrenildi. - VARŞOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

metan gazı, Polonya, Patlama, Kömür, 3. Sayfa, Haberler

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