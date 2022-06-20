Son dakika haberi! Polonya'da Katolik Yortusu tatilinde 19 kişi hayatını kaybetti

Polonya'da Katolik Yortu Su dolayısıyla 4 günlük tatilde göl ve nehirlere akın eden vatandaşlardan 19 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Polonya'da Katolik Yortu Su'nun 16 Haziran Perşembe gününe denk gelmesini fırsat bilen vatandaşlar 4 günlük tatile çıktı. Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcakların Polonya'da da etkili olması sebebiyle tatilciler dinlenmek için daha çok su kenarlarını tercih etti. Özellikle hafta sonu yer yer 37 dereceyi bulan bunaltıcı sıcaklar dolayısıyla vatandaşlar yüzmek için nehir, göl ve göletlere akın etti.

Ülke çapında 4 günlük tatil boyunca göl ve nehirlere giren 19 kişi boğulurken, hayatını kaybeden kişilerin 8 ile 60 yaş arasında olduğu belirtildi. Hayatını kaybedenlerin can yeleksiz olarak bindikleri deniz bisikletleri ve teknelerin alabora olması sonucu düştükleri sudan çıkamadığı, kimilerinin ise suyun dibindeki ağaç dalı, çalı çırpı gibi maddeler nedeniyle tehlike arz ettiğinden yüzmenin yasak olduğu bölgelerde girdikleri göl ve nehirlerde hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukraynalı 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Öte yandan, Gora Kalwaria kenti yakınlarında Vistül nehrine giren 16-17 yaşlarındaki iki Ukraynalı çocuğu arama çalışmaları dünden beri sürerken, kurtarma ekipleri aradan geçen zaman dikkate alındığında çocukları sağ olarak bulma şanslarının oldukça az olduğunu aktardı. - VARŞOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa