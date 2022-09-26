Son dakika haberi | Polisten nüfus müdürlüğü personeline eğitim 3. Sayfa Haberleri Son dakika gelişmesine göre Malatya'da polis tarafından nüfus müdürlüklerinden görevleri personele 'parmak izi alma ve evrakta sahtecilik ' konularında eğitim verildi. Malatya'da polis tarafından nüfus müdürlüklerinden görevleri personele 'parmak izi alma ve evrakta sahtecilik ' konularında eğitim verildi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından Nüfus Müdürlüğü personellerine rutin işlemlerden aksaklık yaşanmaması amacıyla eğitim verildi. Beş süren 67 personele bilgilendirilmenin yapıldığı kurslarda 'parmak izi alma ve evrakta sahtecilik olaylarında dikkat edilecek konular hakkında bilgiler aktarıldı. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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