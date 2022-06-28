Son dakika haberi: Polisin dikkati hırsızı yakalattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Polisin dikkati hırsızı yakalattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Polisin dikkati hırsızı yakalattı

Gelen son dakika haberine göre Sinop'ta hareketlerinden şüphe edilen bir şahısın üzerinden 1 adet battaniyeye sarılmış vaziyette LCD televizyon, sırt çantasında çeşitli bakır ev eşyaları, bileklik, cep telefonu, çarşaf battaniye ve küçük ev eşyaları çıktı.

Sinop'ta hareketlerinden şüphe edilen bir şahısın üzerinden 1 adet battaniyeye sarılmış vaziyette LCD televizyon, sırt çantasında çeşitli bakır ev eşyaları, bileklik, cep telefonu, çarşaf battaniye ve küçük ev eşyaları çıktı.

Konu ile ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sinop Emniyet Müdürlüğü, Karakum yolu üzerinde yoğun yağışın yol açacağı mağduriyetlere anında müdahale etmek için yapılan devriye görevi esnasında ekiplerimizin dikkati ve duyarlı çalışmaları sonucunda hareketlerinden şüphelenilen bir şahıs durdurulmuş, şahıs üzerinde yapılan aramada; 1 adet battaniyeye sarılmış vaziyette LCD televizyon, sırt çantasında çeşitli bakır ev eşyaları, bileklik, cep telefonu, çarşaf battaniye ve küçük ev eşyaları ele geçirilmiş. Yapılan inceleme neticesinde şahsın eşyaları bir evden çaldığı anlaşılmış olup, şahıs için gerekli işlemler yapılmak üzere gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Sinop 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title