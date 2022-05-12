Ehliyet sınavında maskeli kopya taktiği - Haberler

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Ehliyet sınavında maskeli kopya taktiği

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenyurt'ta maskenin içerisine hazırladığı düzenekle ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen şahıs, polise yakalandı.

Esenyurt'ta maskenin içerisine hazırladığı düzenekle ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen şahıs, polise yakalandı.

Olay, 24 Nisan günü Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'ndeki Ali Kul Meslek Lisesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okulda ehliyet sınavına giren Y.Ç., maskenin içerisine düzenek kurarak kopya çekmek istedi. Maskenin içerisinde kurduğu kopya düzeneğiyle okula giriş yapan Y.Ç., polis ekibinin dikkatini çekti. Binaya giriş yapan Y.Ç., sınava gireceği sınıfa girerek saati beklemeye başladı. Polis ekipleri de Y.Ç.'nin peşinden sınıfa gelerek maskesini aramak istedi. Maskeyi alarak içine bakan polis ekipleri, kopya düzeneğini fark etti. Düzeneği ortaya çıkartan polis Y.Ç.'ye resmi belgede sahtecilik suçundan işlem uyguladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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