Haber : Son dakika haberi: Polisin denetime gittiği internet kafe kaçak alkol deposu çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Polisin denetime gittiği internet kafe kaçak alkol deposu çıktı

 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Polisin denetime gittiği internet kafe kaçak alkol deposu çıktı

Son dakika haberler... Antalya'nın Kumluca ilçesindeki bir internet kafede 60 şişenin içerisinde kaçak veya el yapımı olduğu değerlendirilen 160 litre alkol, 9 adet alkol yapımında kullanılan malt aroması ele geçirildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki bir internet kafede 60 şişenin içerisinde kaçak veya el yapımı olduğu değerlendirilen 160 litre alkol, 9 adet alkol yapımında kullanılan malt aroması ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği görevlileri, 11 Ağustos günü 'Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları' denetiminde Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan internet kafede denetim yaptı. Denetim sırasında kafenin mutfak kısmında boş alkol şişelerinin yanı sıra buzdolabında birçok farklı boyutta alkol şişesinin olduğunu gören ekipler, aramalarını kafedeki araştırmalarını yoğunlaştırdı. Kaçak alkol ve ya el yapımı alkol olduğu şüphesi üzerine yapılan aramalarda, 60 şişenin içerisinde kaçak veya el yapımı olduğu değerlendirilen 160 litre alkol ve 29 adet alkol yapımında kullanılan malt aroması ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H. Y'ye '5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı. H. Y., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kumluca Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title