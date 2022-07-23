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Son dakika haberi... Polis yaklaşık 4 kilogram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Polis yaklaşık 4 kilogram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirdi

Son dakika 3. sayfa haberi... Afyonkarahisar'da narkotik polisinden tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada yaklaşık 4 kilogram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da narkotik polisinden tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada yaklaşık 4 kilogram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada araç içerisinde 3.918 gram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi. Olayın ardından araç içerisinde bulunan Y.K., M.M.K., A.K. ve B.K., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Narkotik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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