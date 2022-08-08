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Son dakika haberi | Polis, vatandaş ve itfaiye işbirliğiyle yangın evlere sıçramadan söndürüldü

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Son dakika haberi | Polis, vatandaş ve itfaiye işbirliğiyle yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Son dakika 3. sayfa haberi: Edirne'de çalılık alanda çıkan yangın evlere sıçramasına ramak kala, polis, vatandaş ve itfaiye işbirliğiyle uzun uğraşlar sonucu son anda söndürüldü.

Edirne'de çalılık alanda çıkan yangın evlere sıçramasına ramak kala, polis, vatandaş ve itfaiye işbirliğiyle uzun uğraşlar sonucu son anda söndürüldü.

Edirne'nin Yeniimaret Mahallesi'nde bulunan Palavur Deresi'nin çevresinde bulunan çalılık ve otluklarda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, dere kenarında bulunan evlerin yakınına kadar ulaştı. Alevleri gören vatandaşların çığlıkları üzerine bölgede adeta seferberlik ilan edildi. Vatandaşlar imkanlar dahilinde alevleri söndürmek için mücadele etti. Kimi vatandaş alevlerin üstüne küreklerle toprak attı kimi vatandaş da, evlerinden kovalarla su taşıdı.

Dakikalar ilerledikçe rüzgarın etkisiyle ürkütücü boyuta ulaşan alevleri söndürmek için olay yerine gelen polis ekipleri de yardım etti. İlerleyen dakikalarda olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için dört koldan mücadele gerçekleştirdi. Alevlerin sıçradığı bir evin odunluğundaki yangın kısa sürede söndürüldü. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan alevler, evlere sıçramasına ramak kala söndürüldü.

Alevleri söndürmek için kürekle müdahale eden ve alevlerin üzerine toprak atan bir vatandaşın elinde yaralanmalar oldu. Alevlere müdahale ederken kaşlarının bile yandığını söyleyen vatandaş, korku dolu anlar yaşandığını ve alevleri söndürmek için tüm mahalleli olarak mücadele ettiklerini anlattı. Diğer vatandaşlar da, rüzgarın etkisiyle alevlerin kısa sürede büyüdüğünü söndürmek için canla başla mücadele ettiklerini anlattı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Edirne 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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