Gaziantep'te durdurulan araçta 4 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep'te durdurulan araçta 4 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te durdurulan araçta 4 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Gaziantep polisi durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 4 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gaziantep'te durdurulan araçta 4 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep polisi durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 4 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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