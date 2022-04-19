Gaziantep'te durdurulan araçta 4 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te durdurulan araçta 4 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Gaziantep polisi durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 4 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gaziantep'te durdurulan araçta 4 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
GAZİANTEP - Gaziantep polisi durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 4 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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