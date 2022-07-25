Polis ekipleri kaçak sigaraya geçit vermiyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda binlerce bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Gebze ilçesinde iş yeri ve ikamette yapılan operasyonda 439 bin dal boş makaron, 56 bin 780 dal dolu makaron, 3 kompresör, 2 dolum makinası, 40 sökülmüş bandrol, 250 gram nargile tütünü, 20 elektronik sigara likiti, 58 kilogram bandrolsüz paketlenmiş tütün ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili F.Y. isimli şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.