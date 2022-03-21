Son dakika haberi: Polis gibi hırsızları kovaladı: Kıstırılan hırsızlar, çareyi çaldıkları malı bırakmakta buldu

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da kendisine ait inşaat alanında demir çalan kamyonetin peşine düşen bir vatandaş, polisten önce hırsızları dar sokaklarda kıstırıp 10 bin lira değerindeki demirleri geri aldı.

Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde güpegündüz bir inşaat alanına dadanan hırsızlar, buldukları inşaat demirleri plakasız kamyonete yükleyip kaçmaya başladı. Kendisine ait inşaat alanında demir çalındığını fark eden Halil Aydın, polise haber verip kamyonetin peşine düştü. Takip edildiğini fark eden hırsızlar, mahalle değiştirip Eskicami-Ortacami'de sokak aralarına girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Dar sokaklara giren kamyonetteki demirlerin etrafa takılmaya başlamasıyla hırsızlar ilerlemekte güçlük çekti. Bunun üzerine hırsızlar, kendilerini takip eden inşaat malzemelerinin sahibi Halil Aydın'a yakalanmamak için demirleri bırakıp hızla gözden kayboldular. Yere saçılan inşaat demirlerini toplayan Aydın, burada yaklaşık 10 bin lira değerinde demir olduğunu, hırsızların bu inşaat demirlerini hurdacılara satmak için çaldıklarını ifade etti. - TEKİRDAĞ