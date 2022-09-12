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Son dakika haberi... Polis 7 milyon 15 bin adet kaçak makaron ele geçirdi

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Son dakika haberi... Polis 7 milyon 15 bin adet kaçak makaron ele geçirdi

Son dakika haberler: Eskişehir'de kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının önlenmesi amacıyla yapılan operasyonda 7 milyondan fazla boş makaron, çok sayıda sarılmış sigara ve nargile tütünü ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

Eskişehir'de kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının önlenmesi amacıyla yapılan operasyonda 7 milyondan fazla boş makaron, çok sayıda sarılmış sigara ve nargile tütünü ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamullerini yasa dışı yollardan piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, kent merkezinde 1 araçta ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda 7 milyon 15 bin adet makaron, 5 bin 800 dal sarılmış sigara, 43 paket kaçak nargile tütünü, 30 adet parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişinin yakalandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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