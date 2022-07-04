Son dakika haberi! Polis, 23 hırsızlık olayını aydınlattı Son dakika haberleri: Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 23 hırsızlık olayının faili 5 şüphelisi yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 23 hırsızlık olayının faili 5 şüphelisi yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmada 23 faili hırsızlık olayının şüphelisi 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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