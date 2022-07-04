Son dakika haberi! Polis, 23 hırsızlık olayını aydınlattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Polis, 23 hırsızlık olayını aydınlattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Polis, 23 hırsızlık olayını aydınlattı

Son dakika haberleri: Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 23 hırsızlık olayının faili 5 şüphelisi yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 23 hırsızlık olayının faili 5 şüphelisi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmada 23 faili hırsızlık olayının şüphelisi 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title