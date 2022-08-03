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Son dakika haberi | Piknik tüpü bomba gibi patladı

Son dakika haberi | Piknik tüpü bomba gibi patladı

Son dakika gelişmesine göre Bilecik'te bir evde bomba gibi patlayan tüp büyük hasara yol açtıAlınan bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Kınık köyünde Emine Şahin (78) evinin salonunda oturduğu esnada patlama sesiyle neye uğradığı şaşırdı.

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Bilecik'te bir evde bomba gibi patlayan tüp büyük hasara yol açtı

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Kınık köyünde Emine Şahin (78) evinin salonunda oturduğu esnada patlama sesiyle neye uğradığı şaşırdı. İlk şoku atlatan kadın, komşuların da yardımıyla evden yara almadan çıkarıldı. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri oturma odasında bulunan piknik tüpünün patladığını gördü. Yapılan müdahalenin ardından evde büyük hasar oluşurken, şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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