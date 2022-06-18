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Son dakika haberi: Pendik'te uyuşturucu ticareti yapılan iş yerine operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Pendik'te uyuşturucu ticareti yapılan iş yerine operasyon

Son dakika haberler: İstanbul Tuzla'da uygulama sırasında durdurulan ve uyuşturucu madde ele geçirilen otomobildeki şahısların Pendik'te uyuşturucu ticareti için kullandıkları iş yerine operasyon düzenlendi.

İstanbul Tuzla'da uygulama sırasında durdurulan ve uyuşturucu madde ele geçirilen otomobildeki şahısların Pendik'te uyuşturucu ticareti için kullandıkları iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda av tüfeği ve 810 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Tuzla ilçesinde 16 Haziran günü saat 14.45 sıralarında polis tarafından yapılan uygulama sırasında bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta bulunan E.E. ve F.V. isimli şahısların üstlerinde ve araçta yapılan aramalarda 13 adet satışa hazır halde toplam 17,61 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 500 TL ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken, şüphelilerin Pendik ilçesi Fatih Mahallesi'nde bir iş yerini uyuşturucu ticareti için kullandıkları tespit edildi. Polis tarafından belirlenen iş yerine aynı gün saat 17.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyonda B.G, F.K. ve Y.S.Y. yakalanarak gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 810,39 gram narkotik madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 dolar ve 7 bin 555 TL, 2 adet gram altın, 1 adet hassas terazi, çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi. Yakalanan ve 17 Haziran tarihinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden B.G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. F.K, Y.S.Y, E.E. ve F.V. isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Münir Karaloğlu Pendik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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