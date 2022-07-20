Pendik'te kazayla biten kovalamaca silahlı kavgaya dönüştü... O anlar kamerada

İSTANBUL - Pendik'te otomobilleriyle yolda birbirlerini kovalayan kişiler kaza yaptı. Şahıslar kaza sonrasında silahlı kavgaya tutuştu. Olayda yaralanan olmazken, polisin gelmesiyle kavga edenler kaçtı. Yaşanan kaza ve kazanın ardından kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.15 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki ayrı otomobildeki şahıslar bilinmeyen nedenle birbirlerini kovaladı. Kovalamaca sırasında otomobillerden biri sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çıktı.

Kaza sonra sürücü otomobilden inerek kaçmaya başladı. Arkasından gelen iki kişi, kaçarken yakaladıkları sürücünün kafasına silah dayadı. Şahıslardan biri sürücünün ayaklarına da ateş etmeye çalıştı. Ancak silah ateş almadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin geldiğini gören şahıslar, otomobillerine binerek uzaklaştı. Olaya karışan otomobillerden birine kurşun isabet ettiği görülürken, polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

O anlar kamerada

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İki otomobilin cadde üzerinde kovalamaca sırasında öndeki beyaz otomobilin kaza yaptığı görülüyor. Kaza sonrası araçtan inen sürücü kaçmaya çalışırken, arkasından takip eden iki kişi sürücüyü kovalayarak yakalıyor. Yakalanmasının ardından saldırganlardan biri sürücüyü tutarken, diğer saldırgan ise silahla ateş etmeye çalışıyor.