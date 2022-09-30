Son dakika haberi | Pendik'te elektrik kabloları bomba gibi patladı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Pendik'te elektrik kabloları bomba gibi patladı Pendik'te kısa devre yapan elektrik kabloları bomba gibi patladı. Pendik'te elektrik kabloları bomba gibi patladı İSTANBUL - Pendik'te kısa devre yapan elektrik kabloları bomba gibi patladı. Art arda gelen patlama seslerini duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Olay, dün akşam saatlerinde Pendik Şeyhli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısa devre yapan elektrik kabloları bir anda yanmaya başladı. Yanmayla birlikte art arda patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın söndürme tüpleri ile müdahale ederken, elektrik kurumu yetkilileri ise enerjiyi kesip yanan kabloları yenilemek için çalışma başlattı. Patlama seslerini duyan mahalleli sokağa döküldü. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yere düşen kabloların patlayarak kıvılcımlar saçtığı görülüyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elyesa Karatepe Pendik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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