Son dakika haberi: Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsüne tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Ankara'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsüne tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Keçiören ilçesi Sanatoryum Caddesi'nde seyir halinde olan belediye otobüsüne tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Kaskları ve koruyucu kıyafetleri olmayan gençler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikte sürücüleri zor durumda bırakan gençler kazaya davetiye çıkardı. (Hidayet Türkyılmaz/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi: Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.