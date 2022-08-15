Son dakika haberi: Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsüne tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsüne tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Keçiören ilçesi Sanatoryum Caddesi'nde seyir halinde olan belediye otobüsüne tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Kaskları ve koruyucu kıyafetleri olmayan gençler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikte sürücüleri zor durumda bırakan gençler kazaya davetiye çıkardı.
(Hidayet Türkyılmaz/İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa