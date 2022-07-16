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Son dakika haberi! Park halindeki otomobilde yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberi! Park halindeki otomobilde yangın

Son dakika haberleri... Adıyaman'da park halindeki bir aracın motor kısmında yangın çıktı.

Adıyaman'da park halindeki bir aracın motor kısmında yangın çıktı.

Olay, Adıyaman merkez Ulu Cami Mahallesinde meydana geldi. Rıfat E.'ye ait Skoda marka aracın ilk belirlemelere göre elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, söndürdü.

Yangında otomobilin motor kısmında hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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