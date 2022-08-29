Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 61'e yükseldi

3. Sayfa Haberleri

Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 61'e yükseldi

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), ülkede etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 61'e yükseldiğini açıkladı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), ülkede etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 61'e yükseldiğini açıkladı.

Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), sel felaketinde ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 61'e yükseldiğini duyurdu. Yetkililer 33 milyondan fazla kişinin selden etkilendiğini belirtti. NDMA sel nedeniyle 2 milyon dönümden fazla ekili arazinin ve 3 bin 457 kilometre yolun yok olduğunu duyurdu.

Ayrıca yetkililer tarafından dün yapılan açıklamada, ülkede sel nedeniyle 719 bin 558 büyükbaş hayvanın telef olduğu, 149 köprünün çöktüğü ve 170 dükkanın yıkıldığı belirtilmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Togo Cumhuriyeti Pakistan 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title