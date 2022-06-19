Pakistan'da kamyonet sel sularına kapıldı: 5 ölü - Haberler

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Pakistan'da kamyonet sel sularına kapıldı: 5 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Pakistan'da kamyonet sel sularına kapıldı: 5 ölü Pakistan'ın Belucistan eyaletinde sel sularına kapılarak sürüklenen bir kamyonette bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

- Pakistan'da kamyonet sel sularına kapıldı: 5 ölü

BELUCİSTAN - Pakistan'ın Belucistan eyaletinde sel sularına kapılarak sürüklenen bir kamyonette bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da etkili olan şiddetli yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. Belucistan eyaletinin Sibi kentinde bir kamyonetin sel sularına kapılarak sürüklenmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Sürücünün hayatta kaldığı ve 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin açıklama yapan yetkililer, araçta bulunan çok sayıda yolcunun suya kapıldığını belirterek can kaybının artabileceğini söyledi. Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Sibi kentinin birçok noktasıyla yolların sular altında kalması nedeniyle iletişim kesildi. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA), Gilgit-Baltistan Afet Yönetim Otoritesi ve bölge afetim yönetim otoritelerine ani sel, toprak kayması ve şiddetli rüzgar ihtimaline karşı teyakkuzda olma talimatı verdi.

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - 3. Sayfa

Pakistan 3. Sayfa Güncel Haberler

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